بالفيديو مستوطنون يعتدون على المواطنين في أم صفا ويستهدفون طاقم تلفزيون فلسطين

هاجم عشرات المستوطنين، اليوم السبت 24/6/2023، قرية أم صفا شمال غرب رام الله بالضفة المحتلة، وأطلقوا الرصاص الحي صوب طاقم تلفزيون فلسطين أثناء تغطيته للأحداث.

وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين هاجموا القرية واعتدوا على منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي تجاههم بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، مناشدا القرى المجاورة ضرورة التوجه لأم صفا من أجل مساندة الأهالي هناك.

من ناحيته، قال مصور تلفزيون فلسطين الزميل الصحفي محمد راضي، إن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال أطلقوا النار صوبه وصوب الزميلة فلانتينا أبو حامد، أثناء قيامهما بتغطية اعتداءات المستوطنين على القرية.

وأضاف ان قرابة 70 مستوطنا اقتحموا قرية أم صفا يرافقهم جيش الاحتلال، وأطلقوا النار صوب المنازل ومنشآت المواطنين، مضيفا أن طاقم التلفزيون كان يقوم بتغطية الأحداث من على سطح أحد المنازل، حيث أطلق المستوطنون النار صوبهم، ما تسبب بإصابة الكاميرا بالرصاص الحي بشكل مباشر وتحطمها.

وقال، إن لُطف الله حال دون إصابته والزميلة فلانتينا جراء عدوان المستوطنين، الذي تسبب أيضا بنفوق حصان لاحد المواطنين، وإشعال النيران بعدد من من المنازل.