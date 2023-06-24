دعاء للأم المريضة في يوم عرفة مكتوب- دعاء لأمي المريضة في يوم عرفة 1444، يأتي يوم عرفة وكل المسلمون بانتظاره، فهو من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، حيث يقدم المسلمون على الدعاء لأنفسهم ولمحبهم، كما يستثمرون هذا اليوم الفضيل من أجل الدعاء لأحبتهم سواء المرضى أو معسوري الأحوال أملا أن يستجيب الله عز وجل لأدعيتهم، وفي هذه المقالة سنخصص الحديث عن دعاء للأم المريضة في يوم عرفة- دعاء لأمي المريضة في يوم عرفة 1444، خاصة وأن هناك أمهات كثيرات مريضات تحتاج إلى دعوات صادقة في مثل هذه الأيام المباركة.

دعاء للأم المريضة في يوم عرفة 1444 مكتوب

دعاء للأم المريضة في يوم عرفة 1444 مكتوب، يأتي يوم عرفة في التاسع من شهر ذي الحجة من كل عام، ليوافق يوم الثلاثاء المقبل 27 يونيو 2023، ومع قرب قدوم هذا اليوم الفضيل، فإن المسلمين ينتظرونه بشوق لصيام هذا اليوم وقراءة القرآن وتكثيف الأعمال الصالحة أملا أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم ويرزقهم ويفرج كربتهم وهمومهم، وفي هذا الصدد ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، دعاء للأم المريضة في يوم عرفة- دعاء لأمي المريضة في يوم عرفة 1444.

دعاء يوم عرفة لشفاء الأم

دعاء يوم عرفة لشفاء الأم، الأم هي أغلى ما يمتلك الانسان، لذلك فإن وجدها مريضة فإنه يتأثر بذلك ويبقى يدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيها من تلك الأمراض ويعافيها في بدنها وسمعها وبصرها، وذلك وفاء لها لما قدمته من أجل أبنائها طوال حياتهم، فهي تكرس كل حياتها من أجل أبنائها لكي يعيشوا حياة كريمة، وفي هذه المقالة نرفق لكم، دعاء للأم المريضة في يوم عرفة مكتوب- دعاء لأمي المريضة في يوم عرفة 1444، مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى.

دعاء للأم المريضة في يوم عرفة مكتوب

دعاء للأم المريضة في يوم عرفة مكتوب، يا رب، يا رحيم، إن أمي مريضة فأذهب بأسها. اللهم اشف أمي، أنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفِ أمي شفاء تاما. اللهم مد أمي بالصحّة والعافية. اللهم إنّك على كلّ شيءٍ قدير فأسألك بأن تشفي أمي. اللهمّ اشف أمي شفاءً ليس بعده سقماً أبداً. اللهمّ خذ بيد أمي واشفها وقوها. اللهم احرس أمي بعينيك التّي لا تنام، واكفها بركنك الّذي لا يرام، واحفظها بعزّك الّذي لا يُضام، وننتهي من كتابة مقالة حملت عنوان: دعاء للأم المريضة في يوم عرفة مكتوب- دعاء لأمي المريضة في يوم عرفة 1444.