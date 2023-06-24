بالصور دمشق: وفد من المكتب السياسي للجهاد يلتقي بالدكتور البوطي في المسجد الأموي

أشاد وفدٌ من المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بخطبة الجمعة، التي ألقاها خطيب الجامع الأموي الكبير في دمشق الدكتور محمد توفيق البوطي.

وحضر خطبة الجمعة كلاً من الدكتور أحمد المدلل، الدكتور وليد القططي، الدكتور جميل عليان، والقيادي محمد عبد الله شلَّح، ومسؤول الساحة السورية بالحركة المهندس خالد خالد.





وقال د. المدلل :" نُعرب عن تقديرنا لما ورد في خطبة الدكتور البوطي، التي انتصر فيها للشعب الفلسطيني، ومقاومته، التي تثبت يوماً بعد الآخر أنها جديرةٌ بانتزاع الحقوق".

وكان د. البوطي، قد أكد في خطبته، أن لعنة التاريخ والشعوب ستحل بالعدو الصهيوني، الذي يمعن في إجرامه ضد الشعب الفلسطيني.





وقال :"إن يوم الطوفان سيحلُ بالصهاينة المحتلين، الذين اغتصبوا أرض فلسطين، ولن تنفعهم كل أساليبهم ووسائلهم في النيل من عزيمة الشعب الفلسطيني المقاوم".

ولفت د. البوطي، إلى أن فرنسا جاءت إلى الجزائر، وقتلت الملايين هنالك، متسائلاً في السياق: أين هم الآن؟!.

وتابع :"إنهم في مزبلة التاريخ، لقد تجاوزهم الشعب الجزائري البطل وسحقهم. ليعلم اليهود أن مصيرهم لن يكون أفضل من مصير فرنسا والفرنجة وغيرهم من الغزاة الغاصبين".









