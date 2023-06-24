مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ونحن في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي بدأ العد التنازلي لها بالتناقص، حيث لم يتبقى سوى أيام معدودة لحلول عيد الأضحى المبارك الذي يعتبر من أكبر وأعظم المناسبات بالنسبة للمسلمين، حيث يبحث الكثيرون عن رسائل التهنئة التي يتبادلها المسلمون فيما بينهم للتهئة بيعد الأضحى المبارك.

وحرصاً منا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على راحة متابعينا، نقدم لكم اليوم أجمل التهاني بعيد الأضحى المبارك 2023، وهي من الأمور الشائعة بين المتابعين قبل حلول عيد الأضحى ويمكنهم من خلالها تبادل التهاني والمشاعر المتبادلة بهذا العيد المبارك وتدخل السرور في نفسهم.

ويمكن للمتابعين القيام بتبادل هذه الرسائل إما برسائل نصية عبر الهواتف النقالة، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هذه الرسائل:

عبارات التهنئة بعيد الأضحى 2023

- في هذا العيد أسأل الله العظيم أن يجعل أحلامكم حقيقة وأمانيكم واقع.

- عيدكم مبارك.. أسأل الله أن تكونوا في جبل عرفات في العام القادم وتدعون الله بما تحبون.

- في عيد الأضحى يعم الخير في العالم، وأسأل الله أن ينالكم من الخير نصيبًا كبيرًا يجعلكم تنسون هموم الحياة وتتخطون الصعاب.

- أدعو الله أن يجعل عيدكم مبارك وطاعتكم مقبولة، أدامكم الله بخير وكل عام وانتم بخير.





أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2023

ها قد اقترب عيد الأضحى، يحمل معه المودة والإخاء والرحمة، أعادة الله علينا وعليكم بالخير.

عيد أضحى مبارك عليكم، جعله الله من أجمل الأعياد ويسعدها لقلوبكم.

اسأل الله العظيم أن يجعل عيدكم مميز وتغمر قلوبكم السعادة.

أسأل الله أن يجعلك من أسعد الناس في عيد الأضحى المبارك، ويبلغكم العيد لا فاقدين ولا مفقودين.





أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2023-1444

- كلما زاد الحب في القلب ظهرت الرسائل بشكل مميز ومليء بالمودة، ومن رسائل تهنئة العيد:

- أسأل الله أن ينير قلوبكم ويسعدكم في أيام العيد، دمتم سالمين غانمين.

- في كل عام يتسابق الأحباب والأصحاب لتهنئة بعضهم البعض بالعيد، وها أنا ذا أبعث تحياتي وحبي لكم قبل الجميع، وكل عام وانتم بخير.

- عيد الأضحى على الأبواب، وأنا أود أن أهنئكم بقدومه وأدعو الله أن يهبكم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

- في العيد تزيد المحبة في القلوب، ومحبتكم في قلبي موجودة لأبعد الحدود.

- عيدكم مبارك.. أتمنى أن نجتمع في الدنيا ونتعاون على حب الله تعالى لنكسب رضاه وحبه.









