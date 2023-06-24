آراء طلبة الثانوية العامة: اختبار الفيزياء دقيق وطويل والتاريخ صعب

اشتكى عدد كبير من طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة، اليوم السبت 24 يونيو 2023، من صعوبة أسئلة اختبار مادة التاريخ للفرع الأدبي، بينما جاءت أسئلة اختبار الفيزياء للفرع العلمي من متوسطة إلى صعبة.

ورصدت عدسة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" آراء طلبة التوجيهي في قطاع غزة باختباري التاريخ والفيزياء.

قال الطالب معاذ صالح من الفرع العلمي: إن أسئلة امتحان مادة الفيزياء جاءت من متوسطة إلى صعبة، كما أنها اختلفت عن العام الماضية، بإضافة أفكار وأسئلة جديدة، داعياً الوزارة أن تراعي الطلبة في تصحيح الأسئلة".

أما الطلب محمد السموني من الفرع العلمي، أشار إلى أن امتحان الفيزياء جاء متوسطاً إلى صعب، لكنه يحتاج إلى تركيز كبير لحلها، مضيفا: "لم تأت أي أسئلة من خارج المنهاج، لكن بعضاً منها جاءت بطريقة غير مباشرة".

أما إحدى طالبات الفرع العلمي، فقد اشتكت من صعوبة وطول أسئلة امتحان الفيزياء إضافة إلى آلية توزيع الدرجات على الأسئلة، داعية الوزارة إلى مراعاة الطلبة أثناء تصحيح الاختبار.

أما إحدى طالبت الفرع الأدبي، أعربت عن غضبها من صعوبة امتحان مادة التاريخ مشيرة إلى أن الأسئلة طويلة وصعبة وتحتاج إلى وقت أطول للإجابة عليها.

وفي المقابل اشتكت طالبة أخرى من صعوبة امتحان التاريخ؛ خاصة أن الوزارة رصدت 40 علامة على السؤالين السادس والسابع وحلهما يحتاج إلى وقت طويل إضافة إلى أنهما جاءا بطريقة غير مباشرة.