أسعار الأضاحي في غزة 2023- انفوجرافيك "فلسطين اليوم"

يتساءل المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة، عن أسعار الأضاحي مع قرب قدوم عيد الأضحى المبارك 1444/ 2023.

وتوفرك لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار الأضاحي في قطاع غزة من خراف وعجول بالكيلو بعملة الشيكل "الإسرائيلي" والدينار الأردني.

سعر كيلو لحم العجول

وجاء سعر كيلو لحم العجل البرتغالي "22_23 "شيكلاً، وسعر كيلو العجل البلجيكي "22"شيكلاً، وسعر كيلو العجل السمنتال "21" شيكلاً، أما المعراف الإسرائيلي بلغ 22- 23 شيكلاً"، بينما وصل سعر الأوروبي "20-21" شيكلاً، أما البرامو بأنواعه بلغ من "20_19_18" شيكلاً، بينما الهولندي "18-19 شيكلاً".

أسعار كيلو لحم الخراف

أما سعر كيلو لحم الخروف الروماني بلغ 5 دنانير أردني، بينما سعر كيلو لحم الخروف العساف وصل إلى 5.5 دينار أردني، أما سعر كيلو الجدي وصل إلى 5.5 دينار أدني.

ومن المقرر أن يحل عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1444 هـ/ الموافق 28 يونيو 2023.



