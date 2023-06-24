حجاج غزة في بيت الله الحرام : نتمنى أن نصلي في المسجد الأقـصى

عبَّر عدد من حجاج فلسطين المتواجدين في بيت الله الحرام في مكة، عن اشتياقهم وبالغ أمنياتهم بزيارة المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة وتقديس حجتهم بالصلاة فيه؛ بسبب منعهم من قبل الاحتلال لسنوات من أداء الصلاة فيه.

موفد "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في مكة المكرمة التقى عدداً من الحجاج الفلسطينيين هناك، ورصد آراء الحجاج الذي عبروا عن رغبتهم الكبيرة في الصلاة في الأقصى.

الحاجة أم حاتم النجار قالت: أنا موجودة في مكة الآن وأشعر بحالة من السرور، معبرة عن حمدها لله تعالى أن من عليها بحج بيت الله الحرام".

وأضافت الحاجة النجار: "نفسي حين عودتي من الحج أن أزور مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك لتقديس حجتي، متمنيةً أن يحرر الله المسجد الأقصى المبارك من دنس الاحتلال، وأن تصبح الطريق للأقصى مفتوحة بشكل دائم".

الحاج محمد حسين أبو عابد من خانيونس، قال: "إن فرحتنا تكتمل حينما نزور المسجد الأقصى كما زرنا بيت الله الحرام".

وتمنى الحاج أبو عباد أن يوفقهم الله لزيارة المسجد الأقصى، وأن ييسر الله لسكان غزة زيارته وأن يفك الله عنهم الحصار.

وأضاف: "أنهينا اليوم مناسك أداء العمرة ونحن اليوم ننتظر يوم الوقوف بيوم عرفة، شاكراً وزارة الأوقاف على جهودها لخدمتهم".

بدوره الحاج أحمد حسين الحاج أحمد قال: "نتمنى الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، معبراً عن فرحته الكبيرة والتي لا توصف بحج بيت الله الحرام في مكة".

وقال "الحاج أحمد": "شعورنا اليوم كحجاج لبيت الله الحرام شعور لا يمكن وصفه".

ومن ناحيته، قال حاج آخر من حجاج فلسطين: "نحن نشعر بالسرور والبهجة الكبيرة بحج بيت الله الحرام في مكة".

وتمنى الحاج، أن يقوم بتقديس حجته في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، مشيراً إلى أن هذا الأمر هو أمنية جميع الحجاج".

حاج آخر من حجاج بيت الله الحرام من غزة، سأل الله عز وجل أن يتقبل من جميع الحجاج هذا العمل خالصاً لله، مؤكداً أن فرحتهم لن تكتمل إلا بزيارة المسجد الأقصى المبارك، وهو ثالث الحرمين الشريفين.

وقال: "نتمنى أن نقوم بذلك مصداقاً لقول النبي: لا تشد الرحال إلى إلا ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى".

وبدوره، عبر حاج آخر من غزة، عن شعوره بالفرحة الكبيرة من استطاعته الوصول لمكة المكرمة وحج بيت الله الحرام.

كما تمنى الحاج، بقوله: "نتمنى الذهاب للمسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه لكي تكتمل حجتنا".

من جانبها عبرت الحاجة منى فرج الله، عن كامل سعادتها لزيارتها لبيت الله الحرام في مكة المكرمة وأداء الصلاة فيه.

وكما عبرت الحاجة فرج الله، عن رغبتها في زيارة المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس بعد زيارتها لبيت الله الحرام في مكة.