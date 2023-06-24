ماذا قال بوتين بعد تمرد مجموعة فاغنر

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها صباح اليوم السبت، أن من نظموا التمرد المسلح وصوبوا سلاحهم على رفاقهم في القتال خانوا روسيا، ولن يفلتوا من العقاب.

بوتين: يجب نبذ كافة الخلافات أثناء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

بوتين: على يقين تام من أننا سنحفظ وندافع عما هو عزيز علينا ومقدس، وسنتغلب على كافة المحن وسنصبح أقوى

بوتين: بصفتي رئيسا لروسيا ومواطنا روسيا سأفعل كل ما في وسعي للدفاع عن روسيا ووقف هذا التمرد المسلح

بوتين: سنتخذ كافة الإجراءات وأشدها لإعادة الاستقرار في مدينة روستوف

بوتين: الأجهزة الأمنية تلقت أوامرها بتفعيل إجراءات مكافحة الإرهاب

بوتين: القوات الروسية تلقت الأوامر بالقضاء على منظمي التمرد المسلح

بوتين: المعركة التي تخوضها روسيا تتطلب منا وحدة الصف للتصدي للمخططات الخارجية

بوتين: تواصلت الليلة الماضية مع جميع القادة العسكريين على كافة محاور القتال في أوكرانيا

بوتين: ردودنا على هذا التهديد ستكون صارمة وقاسية

بوتين: ما يحدث خيانة للوطن والمجتمع وطعنة في ظهر روسيا وشعبها