راصد جوي لـ"فلسطين اليوم": هكذا سيكون الطقس خلال يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك..!

توقع الراصد الجوي، ليث العلامي، أن تسود أجواء فلسطين خلال وقفة عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك أجواء صيفية اعتيادية.

واستبعد العلامي خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وجود أي موجات حارة أوتلقبات جوية أو "حالات جوية متطرفة" خلال عيد الأضحى المبارك الذي يبدأ الأربعاء المقبل.

وقال الراصد الجوي: "من خلال توقعتنا ورصدنا للخرائط الجوية لا يوجد أي "موجات خماسينية"، أو أي "أمطار متطرفة" كما حصل قبل نحو أسبوعين حينما هطلت الأمطار في وقت نادر من العام.

كما توقع العلامي، أن تكون درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي حول معدلاتها السنوية العامة الاعتيادية "الثابتة"، منوهاً لوجود أجواء صيفية طبيعية.

وتنباً الراصد، أن تكون درجات الحرارة في ساعات نهار "يوم عرفة وأيام العيد" حارة إلى حارة نسبياً، فيما تكون في ساعات الليل درجات حرارة لطيفة ومعتدلة.

ورجح العلامي، أن تصل درجة الحرارة في هذه الأيام من 30- 32 درجة مؤية في خلال ساعات النهار بمعظم المناطق، فيما ستكون ليلاً حول 18-20 درجة.