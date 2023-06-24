إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت 24 يونيو 2023، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وبينت الهيئة، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11450 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10099 وافدًا.

وأشارت الهيئة إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11261 مواطناً 160 أجنبيًا، و29 من فلسطينيي الداخل، وتوزع الوافدون بين 9882 مواطناً، و162 أجنبياً، و51 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 4 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يُذكر أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.