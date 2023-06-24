تايوان: رصد اقتراب طائرات وسفن حربية صينية من الجزيرة

أعلنت وزارة دفاع تايوان، اليوم السبت 24-6-2023، أن القوات المسلحة للجزيرة سجلت اقتراب 19 طائرة و5 سفن تابعة للجيش الصيني من تايوان.

وقالت الدفاع التايوانية في بيان لها عبر حسابها على "تويتر": "ابتداء من من الساعة 08:00 (بالتوقيت المحلي) لليوم السبت رصدت القوات المسلحة التايوانية 19 طائرة تابعة للجيش الصيني (بما فيها مقاتلات من طراز "J-10" و"J-11")، وعبرت 8 منها (ما يسمى بـ) "الخط الوسطي" لمضيق تايوان".

وأضاف البيان: "القوات التايوانية سجلت أيضا اقتراب 5 سفن تابعة للجيش الصيني قامت بدورية عسكرية "مشتركة".

ويُشار إلى أنه ازداد الوضع حول تايوان توترا بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة في أغسطس الماضي.

ومن جانبها، أدانت الصين التي تعتبر تايوان منطقة صينية، زيارة بيلوسي، واصفة إياها بأنه دعم أمريكي للانفصالية التايوانية، ورداً على هذه الزيارة أجرت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.