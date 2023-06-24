الاستخبارات الأمريكية تبرئ مختبر "ووهان" من تهمة  كورونا

أكدت الاستخبارات الأمريكية أنه لا يوجد أي دليل على أن وباء فيروس كورونا كان ناجما عن حادث من نوع ما في مختبر علم الأوبئة بمدينة ووهان الصينية عام 2019.

وجاء في تقرير للاستخبارات الأمريكية، تم نشره أمس الجمعة، أن علماء مختبر ووهان كانوا يجرون دراسات لفيروسات كورونا، بما في ذلك أخذ العينات من الحيوانات والتحليل الوراثي، قبل اندلاع الوباء.

وأضاف التقرير: "نحن كالسابق لا نمتلك أي دليل على أن خزانات مختبر ووهان قبل الوباء كانت تضم SARS-CoV-2 أو أي فيروس سلفي قريب منه، ولا دليل مباشر على أن أي حادث متعلق بالأبحاث حدث قبل الوباء مع كوادر مختبر ووهان، وكان من شأنه أن يتسبب بالوباء".

وحسب التقرير، تعذر على الاستخبارات الأمريكية تحديد المنشأ الدقيق لوباء كوفيد 19، وهناك توافق شبه كامل بين أجهزة الاستخبارات الأمريكية على أن الفيروس لم يتم تطويره وراثيا.