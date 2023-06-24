مصدر يكشف عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية

كشفت مصادر خاصة اليوم السبت 24 يونيو 2023، عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية عن شهر يونيو 2023.

وأفادت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، بأن وزارة المالية في رام الله قررت صرف راتب شهر يونيو 2023 قبل قدوم عيد الأضحى المبارك 1444/ 2023م.

ورجّحت المصادر ذاتها، بأن تُعلن وزارة المالية عن صرف رواتب موظفي السلطة يوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023، بنسبة 80-85%، بحد أدى 2000 شيكل، وبدون صرف أي نسبة من المستحقات.

وكانت وزارة المالية في رام الله قد صرفت رواتب موظفي السلطة عن شهر مايو الماضي بنسبة 85% وبحد أدنى 2000 شيكل، بدون صرف أي مستحقات.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية في رام الله، لم تُعلن حتى نهاية كتابة هذه الحوف عن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين "موظفي السلطة" عن شهر يونيو 2023.

يشار إلى أن موظفي السلطة الفلسطينية في غزة والضفة يأملون أن تصرف لهم رواتب كاملة قبل قدوم عيد الأضحى المبارك 1444 هـ/ 2023 م، لكي يتمكنوا من تدبير أمور أسرهم وشراء احتياجات ومستلزمات العيد.