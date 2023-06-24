مجموعة "فاغنر" تعلن التمرد ضد موسكو

أفادت وكالة الأنباء الروسيّة الرسميّة "تاس"، فجر اليوم السبت 24-6-2023، أن قائد مجموعة فاغنر أعلن التمرّد المسلّح ضدّ القيادة العسكريّة الروسيّة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني روسي قوله:" إنّ الإجراءات الأمنيّة شُدّدت في موسكو، حيث إن المواقع الأكثر أهمّية تخضع لإجراءات أمنيّة مشدّدة"، وكذلك أجهزة الدولة ومنشآت النقل".

وشوهدت مركبات عسكريّة تسير في العاصمة موسكو قرب وزارة الدفاع، وفي أحد المواقع أمام مجلس الدوما على بُعد عشرات الأمتار من الكرملين.

وكان قد هدد قال رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين إن قواته عبرت الحدود الأوكرانية إلى مدينة روستوف جنوبي روسيا، مهددا بأنه سيدمر كل من يعترض طريقه.

كما نشرت القوات الروسية نقاط تفتيش عسكرية بالقرب من مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف.

وبدوره، أكد حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، أن وكالات إنفاذ القانون تبذل كل ما هو ضروري لضمان سلامة سكان المقاطعة.

وكتب غولوبيف في تغريدة له عبر تيليغرام: "الوضع الحالي يتطلب أقصى تركيز لجميع القوات للحفاظ على النظام. تقوم وكالات إنفاذ القانون بكل ما هو ضروري لضمان سلامة سكان المقاطعة".