روسيا : ضرب معسكر "فاغنر" عمل مسرحي.. وقائد العمليات العسكرية يدعو لإطاعة بوتين

أعلنت مقدمة البرنامج الرئيسي على القناة الأولى الروسية، يكاترينا أندرييفا، خلال البث المباشر أن الفيديو الذي يزعم ضرب معسكر مجموعة "فاغنر" هو عبارة عن عمل مسرحي.

قالت: "من الواضح أنها مسرحية، وأحد العلامات الأولى هو عدم وجود شهود آخرين على الفيديو. وتم توزيع بيانات باسم (يفغيني) بريغوجين عبر رسائل صوتية".

وفي البث المباشر، قرأت أندرييفا أيضًا معلومات تفيد بأن "بيانات التعريف الفنية لملفات الصوت - جميعها متطابقة"، لافتة إلى أن "هذا يشير إلى أنها جميعها تم تسجيلها في نفس الوقت وتم نشرها في وقت مؤجل...".

ومن جانبها دعا قائد قوات العملية العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفكين، الجمعة، قيادة وقياديي ومقاتلي شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة إلى إطاعة إرادة وأمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتوقف عن التمرد.

وفي تسجيل فيديو نشره المراسل العسكري أندري رودينكو على "تيليغرام"، قال سوروفكين: "أناشد قيادة وقياديي ومقاتلي شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة. لقد عبرنا طريقا صعبا ومعقدا معا. قاتلنا معا، وخاطرنا، وعانينا من الخسائر، وانتصرنا. نحن من نفس الدم، نحن محاربون".

وأضاف: "أنا أحثكم على التوقف، فالعدو ينتظر فقط تفاقم الوضع السياسي الداخلي في بلدنا. لا يمكنكم أن تخدموا مصالح العدو في هذا الوقت الصعب على البلاد".

وتابع: "قبل فوات الأوان، من الضروري، لا بد من القيام بذلك - إطاعة إرادة وأمر رئيس روسيا الاتحادية المنتخب من كل أطياف الشعب. أوقفوا القوافل، وأعيدوها إلى نقاط انتشارها الدائمة ومناطق تركيزها"، داعيا إلى حل جميع المشاكل "سلميا فقط، تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية".

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضربة مزعومة من وزارة الدفاع الروسية للمعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي مجرد تحريض إعلامي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "جميع المنشورات ومقاطع الفيديو الموزعة على شبكات التواصل الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين حول "الضربة المزعومة من قبل وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي".

وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".

وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.