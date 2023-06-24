الثالثة منذ بداية موسم الحج... الأوقاف تعلن عن وفاة حاجــة من غزة فجر اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم السبت 24-6-2023، وفاة حاجة من سكان مدينة غزة خلال أدائها لمناسك الحج في السعودية.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ورئيس بعثات الحج الفلسطينية حاتم البكري: "وفاة الحاجة وفاء زياد حسين الحلو (48 عاما) من مدينة غزة، في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة".

وأضاف البكري: "إن الفقيدة كانت تعاني من مرض السرطان، وتم تحويلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، مبينا أن بعثة الحج الفلسطينية ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة، لإتمام إجراءات الدفن بعد الصلاة عليها في الحرم المكي".

وبيّن الوزير البكري أن بعثة الحج الفلسطينية ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة لإتمام إجراءات الدفن بعد الصلاة عليها في الحرم المكي من قبل مئات آلاف الحجاج في الحرم المكي.

وعبّر البكري عن تعازيه وتعازي بعثة الحج الفلسطينية لزوجها المرافق معها بمكة المكرمة وعموم عائلة الحلو في الوطن داعياً الله أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتعتبر حالة الوفاة هذه هي الثالثة في صفوف الحجاج الفلسطينيين منذ بدء موسم الحج الحالي في المملكة العربية السعودية.