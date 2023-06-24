بالفيديو رونالدو يُحرج مصورا ً... لهذا السبب...!"

أحرج نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، أحد المصورين بسبب قربه الشديد منه، أثناء إجراء حوار مع اللاعب عقب مباراته الدولية رقم 200 مع بلاده أمام منتخب آيسلندا.

وبحسب وسائل إعلام، اقترب مصور من رونالدو بشكل كبير للغاية، أثناء إجراء حوار معه في المنطقة الإعلامية بعد المباراة، وهو ما أدى بالنجم البرتغالي المخضرم (38 عاما) إلى إحراجه، بقوله: "ليس قريبا للغاية هكذا، هناك تجاعيد كثيرة".

وكان قاد رونالدو منتخب بلاده للفوز على آيسلندا بهدف وحيد سجله في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، في ألمانيا.

جدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي يشير فيها النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، إلى تجاعيد وجهه حيث كان طلب في عام 2017، عند الكشف عن تمثاله من الرسام إيمانويل سانتوس، أن يغير بعض التجاعيد لأنها أعطت انطباعا بأنه يبدو أكبر سنا.