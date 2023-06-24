أعضاء بالكونجرس: يجب وقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

طالب أعضاء في الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي، مساء أمس الجمعة، بوضع حد لاعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل، والتي تتم بحماية جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة المحتلة.

وبدوره، طالب عضو الكونغرس الأميركي، أندريه كارسون، بتحقيق العدالة للفلسطينيين، بمن فيهم الذين يحملون الجنسية الأميركية، الذين تتعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر على أيدي المستوطنين "الإسرائيليين" المسلحين بحماية جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

وطالب كارسون في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، بضرورة العمل على إنهاء ووقف عنف المستوطنين "الإسرائيليين" بحق الشعب الفلسطيني.

من جانبها، قالت عضو الكونغرس رشيدة طليب: "إن الصمت والتعبير عن القلق من دون عمل في وقت تكثّف فيه حكومة الفصل العنصري "الإسرائيلية" المتطرفة حملة العنف والإرهاب والموت، هو أمر مخزٍ".

وأضافت: "إن الولايات المتحدة تمول هذه الحكومة العنيفة والعنصرية بنحو 4 مليار دولار، وحان الوقت أن ينتهي هذا الأمر".

من ناحيته، قال عضو الكونغس تشوي غارسيا: "تلقيت تقارير تفيد بأنّ ناخبين وأصدقاء وعائلاتهم ممن هم في زيارة إلى أحبابهم في فلسطين، قد تعرّضوا لتهديدات عنيفة من المستوطنين "الإسرائيليين" خلال الهجمات الأخيرة على قرى في الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف في تغريدة له عبر تويتر: "أعمل أنا وزملائي في الكونجرس مع السلطات الأمريكية لوقف هجمات المستوطنين الحالية".

وتابع غارسيا: "نعلم أن الفلسطينيين سيواجهون التهديدات لمنازلهم وسبل عيشهم وسلامتهم باستماته، مشيرا إلى أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في التسامح مع العنف المنهجي ضد الفلسطينيين".