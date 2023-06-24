أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يونيو 2023

تستحوذ أسعار الذهب في مصر على اهتمام شرحة واسعة من المتابعين الذين يتابعونها باستمرار، وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج.

نحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات والتطورات المتعلقة بأسعار الذهب في مصر والمعادن الثمينة للمتابعين.

وانخفض سعر الذهب في مصر، اليوم السبت 24 يونيو 2023، بعد أيام من الارتفاع في المعدن الأصفر، وبالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من الخارج من الجمارك والرسوم، عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة قدرها 6 أشهر.

ونقدم لكم في «وكالة فلسطين اليوم الإخبارية» أسعار الذهب اليوم السبت 24- 6-2023، بمختلف عياراتها المتداولة في مصر، وجاءت كما يلي:

أسعار كافة عيارات الذهب في مصر:

سعر الذهب عيار 24: سجل 2526.25 جنيه (شراء)، أما (البيع) 2480.75.

سعر الذهب عيار 21: سجل 2210 جنيها (شراء)، 2160 جنيه (للبيع)

سعر الذهب عيار 18 نحو 1894.75 (شراء) بينما (البيع) 1850.25

سعر عيار 14: سجل نحو 1483 جنيها

سعر الجنيه الذهب: 17680 جنيه