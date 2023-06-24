يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب والتي تستحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من الناس وخصوصاً من التجار والمقبلين على الزواج في هذا الوقت من العام.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم أسعار الذهب في السعودية وكافة التغيرات التي تطرأ على أسعارها؛ وذلك تبعاً لتطورات الأسواق العالمية والتغييرات التي تطرأ على سعر الدولار الأمريكي .

واستقرت أسعار في السعودية خلال تعاملات، اليوم السبت 24-6 2023، بدعم استمرار عطلة أسواق «المعدن النفيس» عالمياً.

وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 24 يونيو 2023، كما يلي:

سعر الذهب عيار 24

231.52 ريال $61.72

سعر الذهب عيار 22

212.22 ريال $56.57

سعر الذهب عيار 21

202.58 ريال $54

سعر الذهب عيار 18

173.64 ريال $46.29

سعر الذهب عيار 14

135.05$36

سعر أونصة الذهب

7، 200.13ريال $1، 919.39