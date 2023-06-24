بالفيديو والصور إصابة جندي "إسرائيلي" في عملية إطلاق نار على حاجز "قلنديا"

أُصيب جندي "إسرائيلي"، فجر اليوم السبت 24-6-2023، في عملية إطلاق نار وقعت قرب حاجز "قلنديا" شمال مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، أن عملية إطلاق التي وقعت غلى حاجز "قلنديا" قرب مدينة القدس المحتلة أسفرت عن إصابة جندي "إسرائيلي"، زاعمة استشهاد منفذ العملية.

ومن جانبها، قالت مصادر محلية: "سُمعت أصوات صراخ جنود الاحتلال بعد إطلاق النار والاشتباك العنيف الذي استهدف حاجز مخيم "قلنديا" شمال القدس".

وفي أعقاب العملية، استنفرت قوات الاحتلال أعداد كبيرة من جنودها وعززت من تواجدها العسكري في منطقة العملية.

وأظهرت مشاهد ومقاطع فيديو اللحظات الأولى لعملية الاشتباك بين مقاوم فلسطيني وجنود الاحتلال على حاجز "قلنديا" شمال القدس المحتلة.





