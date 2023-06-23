15 شهيدا فلسطينيا و 4 قتلى من المستوطنين في 269 عملا مقاوما بالضفة والقدس الاسبوع الماضي

تواصلت أعمال المقاومة في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة 21 آخرين بينهم جنود، بينما استشهد 15 فلسطينياً.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 16-06-2023 حتى 22-06-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 269 عملاً مقاوماً، بينها 38 عملية إطلاق نار.

وفجر مقاومون عبوات ناسفة في 14 موقعاً بالضفة الغربية تركزت في جنين وتسبب في تدمير عدد من آليات الاحتلال العسكرية وإصابة جنود (إسرائيليين).

وتمكن المقاومون في جنين من إصابة طائرة مروحية (إسرائيلية)، تحطيم 25 مركبة ومعدات عسكرية للاحتلال.

وألقى الشبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في 3 مواقع، وتصدوا للمستوطنين في 46 منطقة في الضفة الغربية.

واندلعت 91 نقطة مواجهة تخللها 75 عملية إلقاء حجارة، كما خرجت 3 مظاهرات ضد الاحتلال.

والشهداء هم: خالد عزام عصاعصة، وقسام فيصل أبو سرية، وأحمد يوسف صقر، وقيس مجدي جبارين، وأحمد فايز دراغمة، وزكريا محمد الزعول، وأمجد عارف الجعص.

كما استشهد الشبان صهيب عدنان الغول، ومحمد بشار عويس، وأشرف مراد السعدي.

إلى جانب الشهيدين مهند فالح شحادة، خالد مصطفى صباح، واللذين نفذا عملية إطلاق نار بطولية أسفرت عن 4 قتلى بصفوف الاحتلال.

كما استشهد ناصر أبو سنان، ومحمد حشاش، وعلاء حفناوي، وسديل نغنغية، وعمر قطين.