سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 24 يونيو 2023

سعر صرف الدولار اليوم السبت 24 يونيو 2023 في لبنان، شهد سعر صرف الدولار استقرارا على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني اليوم السبت، وحافظ على مستوى 86.200 ألف ليرة لبنانية وسط تعاملات قوية بقيمة 148 مليون دولار، وفقا لآخر بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 93.000 ألف ليرة للشراء و93.300 ألف ليرة للبيع، وهى نفس أسعار أمس.

سعر الدولار في لبنان

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.