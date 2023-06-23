فصائل المقاومة: اجرام المستوطنين وتدنيس المسجد الاقصى عمل إجرامي ستكون له مآلاته على الاحتلال

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الجمعة أن تدنيس المسجد الأقصى ومسجد عوريف وتمزيق المصاحف إجرام صهيوني متواصل يمثل تسعيرا للحرب الدينية التي ستكون مآلاتها وخيمة على الاحتلال.

واوضحت الفصائل الفلسطينية في بيان صحفي لها ان هذا السلوك العدواني الخطير لا يمكن قبوله من أبناء شعبنا وأمتنا، داعية للمزيد من الرباط في ساحات الأقصى والتكاتف في مواجهة المتطرفين الصهاينة وعدوانهم على المقدسات وتدنيس حرماتها.

ووجهت الفصائل التحية لأبطال المقاومة وعهدنا بهم ألا تمر هذه الجرائم مرور الكرام، لذلك ندعو لتصعيد كل وسائل وأدوات المقاومة في وجه الاحتلال وتدفيعه ثمن عدوانه.