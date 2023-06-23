الراصد الجوي: أجواء صيفية اعتيادية ولا تقلبات على حالة الجو خلال الأيام القادمة

توقع الراصد الجوي ليث العلامي ان يكون الجو خلال الايام القادمة صيفيا اعتياديا بلا موجات حارة او تقلبات جوية.

وبحسب الراصد الجوي، فإنه لن يطرا اي تقلبات جوية خلال الايام القادمة، علما بان الصيف قد بدأ فلكيا قبل يومين، ومن المتوقع أن يرافقنا ل ثلاثة أشهر.

ووفقا للأرصاد الجوية، فيكون الجو غدا السبت يكون حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد، فيكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الإثنين حاراً نسبياً إلى حار و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.