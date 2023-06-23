المغرب يعلن تأجيل انعقاد "منتدى النقب" ويستنكر العدوان الصهيوني على جنين

أعلن المغرب تأجيل انعقاد ما يسمى بـ"منتدى النقب" الذي يضم وزراء خارجية دول "اتفاقيات أبراهام" وهي الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، وذلك إلى ما بعد الصيف.

وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن "الرباط ملتزمة بعقد اجتماعات قمة النقب من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

وعبر بوريطة عن استنكاره للعدوان الإسرائيلي على جنين، فيما أبدى تضامنا مع الفلسطينيين ورفضا لقرار توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وكان من المقرر عقد الاجتماع في المغرب بعد أيام، وقد جرى تأجيله للمرة الرابعة إلى موعد لاحق في تموز/ يوليو المقبل.

ويذكر أن اجتماع وزراء خارجية الدول المذكورة كان مقررا في آذار/ مارس الماضي، لكن تأجل بطلب من الدول العربية في هذا "المنتدى" التي أرادت حينها الامتناع عن عقد لقاءات علنية مع حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية.