وفاة الحاج المفقود مصباح موسى بعد العثور عليه في الحرم

أعلنت بعثة الحج الفلسطينية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن وفاة الحاج المفقود مصباح موسى (77 عاماً)، وذلك بعد العثور عليه في الحرم المكي، عقب اختفاءه منذ الجمعة الماضي.

وأوضحت البعثة الفلسطينية أن الحاج موسى كان قد ترك الفندق الجمعة الماضية واختفى عن الأنظار قرابة أسبوع كامل إلى أن تم العثور عليه في الحرم المكي.

وقدمت البعثة الفلسطينية واجب العزاء لذوي الفقيد، داعيةً إلى تسليم أمرهم لله لأن المؤمن عليه أن يصبر ويرضى بقضاء الله عز وجل. مشيرًة الى أنها ستقوم بالعمل على إنهاء كافة الاجراءات الخاصة بعملية دفنه في مكة المكرمة