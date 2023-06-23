الأمم المتحدة تحذر من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة، من أن الوضع فيالضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة".

وقال تورك في تصريحات صحفية: "على إسرائيل أن تعمل بصورة عاجلة على تعديل سياساتها وأعمالها في الضفة الغربية المحتلة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك حماية الحق في الحياة واحترامه".

وتابع "من واجب إسرائيل أيضا بصفتها قوة محتلّة، وعملا بالقانون الإنساني الدولي، أن تضمن النظام العام والسلامة في المنطقة الفلسطينية المحتلة".

وأكد "من أجل أن يتوقف هذا العنف، يجب أن يتوقف الاحتلال". وتابع "الأشخاص الذين يمسكون بالسلطة السياسية من الجانبين يعرفون ذلك، وعليهم اتخاذ تدابير فورية لتحقيقه". حسب قوله.