"لجنة المتابعة": انتهاك المستوطنين بنابلس سيؤدي لإشعال حرب دينية في المنطقة

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، بشدة قيام المستوطنين بمهاجمة القرى والبلدات الفلسطينية بترمسعيا وعوريف، وقيامهم بتدنيس المساجد ودخولها بالكلاب وحرق المصاحف وتمزيقها، وإحراق المنازل والسيارات الفلسطينية، وذلك تحت سمع وبصر وحماية الحكومة الفاشية الصهيونية.

وأكدت لجنة المتابعة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هذا السلوك يستهدف مقدساتنا وعقيدتنا وكرامتنا، محذرة أن ذلك سيؤدي لإشعال حرب دينية كبيرة في المنطقة، حرب لن تبقي ولن تذر، وستحرق المنطقة بأكملها بلهيبها، مبينة أن الاحتلال سيدفع ثمناً باهظاً لهذه الاعتداءات العنصرية.

ودعت أبناء شعبنا في كل مكان لتصعيد المقاومة بكل أشكالها، واستهداف المستوطنين وجنود الاحتلال حيثما كانوا وتواجدوا، واستخدام جميع الوسائل المتاحة لتحويل حياة المحتلين إلى جحيم.

وطالبت لجنة المتابعة، المجتمع الدولي ومؤسساته بالإسراع للضغط على الاحتلال لوقف استفزازاته التي ستؤدي حتماً لانهيار كامل في استقرار المنطقة.

