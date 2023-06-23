القيادي المدلل: وفد الحركة برئاسة القائد النخالة يختتم زيارته لطهران

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. أحمد المدلل، إن وفد الحركة برئاسة الأمين العام القائد زياد النخالة، اختتم زيارته للجمهورية الإسلامية، والتي استمرت عدة أيام.

وأضاف القيادي المدلل، أن وفد الحركة التقى خلالها القادة والمسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم سماحة مرشد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي.

وأوضح أن الوفد ناقش الوفد الزائر الوضع السياسي الفلسطيني، والاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني، كما تحدث الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة عن معركة (ثأر الأحرار) وإنجازات سرايا القدس والمقاومة فيها.

وأشار د. المدلل، إلى أن المسؤولون الإيرانيون أعربوا عن فخرهم بأداء سرايا القدس، مؤكدين على استمرارهم في دعم المقاومة والشعب الفلسطيني.