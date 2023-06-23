محدث بالفيديو والصور إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة المحتلة

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدن الضفة المحتلة

ففي نابلس، أفاد الهلال الأحمر، بإصابة 5 مواطنين خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طفلا من قرية دوما، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتقلت الطفل أسامة بلال سلاودة (14 عاما)، خلال تواجده في مغسلة للمركبات.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

يتبع