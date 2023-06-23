تركيا تستنكر اعتداء مستوطنين على القرآن الكريم بمسجد في نابلس

استنكرت وزارة الخارجية التركية، بشدة اقتحام مستوطنين "إسرائيليين" مسجدا في قرية عوريف جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية، واعتداءهم على القرآن الكريم.

وعبرت الخارجية في بيان مساء أمس الخميس، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوتر مجددا في الأيام الأخيرة بالضفة الغربية. وقالت: "ندين بشدة الاعتداء الذي قامت به مجموعة من المستوطنين اليهود على كتابنا المقدس القرآن الكريم" عقب اقتحامهم مسجدا في قرية عوريف.

وقالت: "ننتظر تقديم مرتكبي جريمة الكراهية غير المقبولة هذه إلى العدالة في أقرب وقت". وتابعت: "مرة أخرى، ندين بشدة الهجمات التي نفذتها مجموعات من المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وقتل القوات الإسرائيلية مدنيا فلسطينيا".

وجددت الخارجية التركية تأكيدها ضرورة التزام إسرائيل بمسؤولياتها النابعة من القانون الدولي في منع جميع الاعتداءات على السكان المحليين الفلسطينيين وأماكن عباداتهم ومساكنهم وممتلكاتهم من قبل المستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة، ومنع جرائم الكراهية بما في ذلك كراهية الإسلام.

ومنذ الثلاثاء، تشهد عدة قرى وبلدات فلسطينية هجمات من قبل مستوطنين، تسببت بحرق وتكسير عشرات السيارات والمنازل، وخسائر بملايين الدولارات. وفق احصائيات حكومية رسمية.