مصرع 3 مهاجرين وفقدان 12 آخرين بغرق قواربهم في تونس

أعلن في تونس، اليوم الجمعة 23-6-2023، مصرع 3 مهاجرين وفقدان ما لا يقل عن 12 مهاجرا إفريقيا بغرق ثلاثة قوارب هجرة قبالة تونس.

وقال فوزي المصمودي القاضي بمحكمة صفاقس: "إن خفر السواحل أنقذ 152 آخرين قبالة سواحل مدينة "صفاقس في الجنوب التونسي.

ووفقا لبيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم خلال الربع الأول فقط من العام الحالي منع 14 ألفا و963 شخصا من مغادرة تونس عن طريق البحر.

وبحسب المصدر نفسه، فقد تم تسجيل 534 ضحية ومفقودا في حوادث غرق قوارب المهاجرين في الفترة من يناير إلى مايو الماضيين

ويُشار إلى أنه تصاعدت موجات الهجرة غير الشرعية من تونس خلال السنوات القليلة الماضية بعد أن تحولت سواحلها إلى أبرز مناطق عبور اللاجئين القادمين من الدول الأفريقية جنوب الصحراء باتجاه السواحل الأوروبية.

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 100 مليون يورو (حوالي 107 ملايين دولار) لتونس من أجل احتواء تدفق المهاجرين نحو أوروبا الشهر الجاري.