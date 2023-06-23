اختتم الوفد القيادي من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، برئاسة الأخ الأمين العام القائد زياد النخالة، اليوم الجمعة 23-6-2023، زيارته لطهران التي استمرت عدة أيام.

وقالت الحركة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "التقى الوفد خلال الزيارة كبار المسؤولين الايرانيين وعلى رأسهم المرشد الأعلى للثورة سماحة السيد علي الخامنئي وكبار قادة ومسؤولي الدولة، حيث ناقش الوفد معهم الوضع الفلسطيني والاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وغزة وسبل مواجهتها".

كما استعرض الأمين العام القائد النخالة انجازات المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس في معركة ثأر الاحرار وأكد على استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني حتى تحرير كل فلسطين بإذن الله".

وبدورهم، أكد المسؤولون الايرانيون الذين التقاهم الوفد على استمرار وقوف الجمهورية الاسلامية إلى جانب الشعب الفلسطيني ومواصلة دعمها لمقاومته حتى نيل كل حقوقه المشروعة.

كما وجه وفد "الجهاد" الشكر للجمهورية الاسلامية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وإليكم نص التصريح:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام يختتم زيارته لطهران

اختتم وفد الجهاد الإسلامي في فلسطين، برئاسة الأخ الأمين العام القائد زياد النخالة، زيارته لطهران التي استمرت عدة أيام ، التقى خلالها كبار المسؤولين الايرانيين وعلى رأسهم المرشد الأعلى للثورة سماحة السيد علي الخامنئي وكبار قادة ومسؤولي الدولة، حيث ناقش الوفد معهم الوضع الفلسطيني والاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وغزة وسبل مواجهتها .

وقد استعرض الأمين العام انجازات المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس في معركة ثأر الاحرار وأكد على استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني حتى تحرير كل فلسطين بإذن الله.

وقد أكد المسؤولون الايرانيون الذين التقاهم الوفد على استمرار وقوف الجمهورية الاسلامية إلى جانب الشعب الفلسطيني ومواصلة دعمها لمقاومته حتى نيل كل حقوقه المشروعة.

وفي ختام الزيارة وجه الوفد الشكر للجمهورية الاسلامية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

الجمعة 5 ذو الحجة 1444 هـ، 23 يونيو 2023م