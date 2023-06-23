الاحتلال يقتحم مدينة جنين وبلدتي يعبد وكفر دان

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة 23-6-2023، مدينة جنين، وبلدتي يعبد وكفر دان، في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عدة أحياء فيها، وأغلقت شارع جنين- حيفا، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت .

وفي الإطار، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي يعبد وكفر دان، وشنت حملات تفتيش دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات المحافظة، بالتزامن مع تحليق طائرات دون طيار في الأجواء.