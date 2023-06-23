سرايا القدس- كتيبة جنين: مجاهدونا خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في المدينة فجراً

أكدت سرايا القدس- كتيبة جنين، اليوم الجمعة 23-6-2023، أن مجاهديها خاضوا فجر اليوم اشتباكات عنيفة ومن مسافة قريبة مع قوات وآليات الاحتلال على شارع حيفا وأمطروها بصليات كثيفة ومركزة من الرصاص، خلال اقتحامها للمدينة.

وقالت "كتيبة جنين" في بيان مقتضب صادر عنها: "كما تمكن مجاهدونا في وحدة الهندسة من تفجير عدد من العبوات المتفجرة في آليات الاحتلال على شارع حيفا خلال انسحابها محققين إصابات مباشرة في صفوف العدو".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-كتيبة جنين



بعون الله وقوته خاض مجاهدونا في سرايا القدس - كتيبة جنين فجر اليوم اشتباكات عنيفة ومن مسافة قريبة مع قوات وآليات الاحتلال على شارع حيفا وأمطروها بصليات كثيفة ومركزة من الرصاص.

كما تمكن مجاهدونا في وحدة الهندسة من تفجير عدد من العبوات المتفجرة في آليات الاحتلال على شارع حيفا خلال انسحابها محققين إصابات مباشرة في صفوف العدو.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة جنين

23/6/2023