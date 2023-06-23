إقامة 7 بؤر استيطانية في الضفة خلال ساعات

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة 23-6-2023، بإقامة سبع بؤر استيطانية عشوائية في عدة مناطق من الضفة الغربية خلال ساعات معدودة.

وقال موقع واي نت العبري: "أقيمت صباح أمس بشكل غير قانوني "خمس مزارع جديدة"، إلى جانب الحي الجديد الذي أقامه مجلس مستوطنة "بنيامين" بين مستوطنتي "معالي لابونا وعيلي" قرب رام الله، بالإضافة لدخول المستوطنين إلى البؤرة الاستيطانية "إفياتار" قرب نابلس.

وأًقيمت هذه البؤر الاستيطانية بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين الإرهابيين على القرى الفلسطينية وإطلاقهم النار وإحراقهم للبيوت والسيارات فيها "

وكان نتنياهو قد أعلن، أول أمس، عن مخطط لتخطيط وبناء 1000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "عيلي"، في أعقاب عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت فيها.

أعلنت الحكومة "الإسرائيلية" عن عقد اجتماع لما تسمى بـ"لجنة التخطيط العليا" في وحدة "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال من أجل المصادقة على مخطط لبناء أكثر من 4500 وحدة سكنية استيطانية.