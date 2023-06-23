الاحتلال يعتقل أحد كوادر الجهاد في طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة 23-6-2023، المحرر عامر أشرف عبد الغني ( 22 عامًا) من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة صيدا بمحافظة طولكرم.

وأفادت مصادر صحفية، أن قوات خاصة من جيش الاحتلال تستقل سيارات مدنية داهمت منزل المحرر عبد الغني في بلدة صيدا وقامت بالاعتداء على ذويه بشكل وحشي والعبث بمحتويات المنزل وتخريبها قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

ويعتبر المعتقل عبد الغني ابن شقيق الشهيدين القائدين أنور عبد الغني أحد قادة سرايا القدس في بلدة صيدا والذي ارتقى في معركة بطولية ضد قوات الاحتلال بتاريخ 15 فبراير عام 2002م، قتل خلالها الضابط في وحدة الدوفدوفان "إيال فايس" وأصيب عدد آخر من عناصر القوة قبل أن يرتقي شهيداً وشفيق عبد الغني الذي كان مسؤولاً عن عدة عمليات أدت لقتل عدد من جنود الاحتلال ومستوطنيه وارتقى بتاريخ 2 مايو عام 2005م بعد اشتباك مع قوات الاحتلال حيث تمكن من قتل جندي وإصابة آخر.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تصعد من حملات المطاردة والاعتقال لكوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة المحتلة على خلفية تصاعد عمليات المقاومة.