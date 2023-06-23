قناة عبرية: رئيس "الشاباك" يُحذر من انهيار السلطة

حذر رئيس ما يسمى بجهاز "الشاباك الإسرائيلي"، رونين بار، مساء أمس الخميس، من انهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

جاءت هذه الأقوال للوزير الصهيوني بار خلال اجتماع له بعدد من المسؤولين في الأمم المتحدة.

وقالت هيئة البث "الإسرائيلية" ("كان 11): "إن الرسائل التي نقلها بار هي أن السلطة الفلسطينية فقدت قدرتها على العمل وفقدت سيطرتها على العديد من المناطق شمالي الضفة الغربية المحتلة".

ونقلت القناة العبرية، عن بار محاولته تبرير العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" شمالي الضفة، مُدعياً أن السلطة الفلسطينية فقدت السيطرة على هذه المناطق". بحسب زعمه.

كما زعم أن ضعف السلطة الفلسطينية وعدم مقدرتها على السيطرة على شمالي الضفة، يدفع جيش الاحتلال إلى "العمل بقوة أكبر تجاه هذه المناطق".

وخلال اللقاء أجرى بار محادثات مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، حول الملف الإيراني، والوضع في غزة، بما في ذلك ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين وحول "الجهود الإسرائيلية" في هذا الملف.