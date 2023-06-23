مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين جنوب الخليل

اعتدى مستوطنون متطرفون، اليوم الجمعة 23-6-2023، على مركبات المواطنين، جنوب مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مجموعة من المستوطنين اعتدت على مركبات المواطنين في منطقة الفحص جنوب المدينة، ما تسبب بأضرار في عدد منها.

وتصدى أهالي بلدة ترمسعيا في رام الله، مساء أمس الخميس، لهجوم نفذه مجموعة من المستوطنين على البلدة.

كما اعتدت مجموعة من المستوطنين، الليلة الماضية، على مركبات المواطنين في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وعلى مواطنين في بلدة سلوان وجبل المكبر بالقدس المحتلة، ما أسفر عن وقوع اصابات بجراح مختلفة.