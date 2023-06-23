مسؤول "إسرائيلي": هذا ما سنقوم به في الضفة لمنع عملية واسعة..!

كشف مسؤول "إسرائيلي"، اليوم الجمعة 23-6-2023، عن أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سينفذ عمليات اغتيال لما أسماه بـ"القنابل الموقوتة"، بالإضافة لزيادة عدد القوات في الضفة الغربية لمنع الوصول لعملية عسكرية".

وقال مسؤول "اسرائيلي": سنمنع الشروع في عملية واسعة في الضفة على غرار عملية "حارس الأسوار"، مشيراً إلى أنها لن تقوم بخطوة دراماتيكية من شأنها تفكيك السلطة الفلسطينية؛ لأنها ليست في مصلحتها". بحسب قوله.

وأضاف المسؤول الكبير: "علينا نشر القوات في الميدان والتهدئة قدر المستطاع". على حد زعمه.

ونوه إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي مبرر لاجتماع (الكابينيت) ​​كما طالب وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش ووزير ما يسمى بـ"الأمن القومي" إيتمار بن غفير.

وبحسب المسؤول: "هناك ارتفاع في عمليات المقاومة خاصة بعد عملية عيلي وبعد اغتيال مجموعة من المقاومين قرب جنين والتي نفذت من الجو لاول مرة منذ 17 عاما".