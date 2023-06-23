مختص: على المقاومين في الضفة التكيّف مع إدخال الاحتلال المسيّرات للمواجهة

اعتبر المختص في الشؤون "الاسرائيلية"، علي حيدر، أن الاحتلال "الإسرائيلي" وجد نفسه ملزماً بالعمل لتبديد الصورة التي تشكلت في وعي "الجهور الصهيوني" ولدى المقاومين الفلسطينيين، بعد الضربات النوعية والقاسية التي تلقاها في الضفة الغربية المحتلة.

وقال حيدر في تصريحات صحفية: “إن ادخال المسيرات يشكل تطورا ميدانيا عملياتيا، يمنح الاحتلال "الاسرائيلي" هامش أوسع في تنفيذ الاغتيالات وبأسلوب أقل خطراً كما حصل في العمليات البرية، معتقداً بأن ذلك يشكل متغيراً يفرض على المقاومين التكيف معه واخذه بالحسبان لدى التخطيط لأي عملية”.

وأوضح أن الخيارات الدراماتيكية التي يُقدر الاحتلال أنها تحقق له تبديد تلك الصورة محفوفة بمخاطر كبرى سواء لجهة الخسائر التي يمكن أن تتلقاها أو اتساع نطاق المواجهة وتحقق سيناريو "وحدة الساحات" الذي يُعلن دوماً أنه معني بتجنبه”.

وقال المختص: "يبدو أن مؤسسة القرار أرادت الارتقاء بما يلبي غرائز الانتقام لدى الجمهور اليميني "الإسرائيلي" من خلال "خطوات تكتيكية" على شاكلة استخدام مسيرات، وايضا عبر المصادقة على زيادة نحو 1000 وحدة استيطانية للمستوطنة التي استهدفت بالعملية.”

وأضاف حيدر: “في كل الاحوال، تبقى هذه القضية مسألة تتسم بالضبابية لدى الاحتلال؛ لأنه عاجز عن تقديم إجابة حاسمة عنها، وأهمها التساؤل إذا ما كان الهدف من هذه الاجراءات والتكتيكات تغيير الواقع الأمني في الضفة، فبأي طريقة؟”.

كما أشار المختص، إن كان الاحتلال يراهن على أن هذه العمليات قادرة على ردع المقاومين، فإن هذه التجربة أثبتت فشل هذا الرهان.

وختم حيدر: "إن كان يراهن الاحتلال "الإسرائيلي" على اجتثاث المقاومين فقد ثبت أنه كلما تكررت ملاحم الشهادة فإنها تنتج المزيد منالمقاومين، مشيراً إلى أنه إن كان يراهن على توسيع الاحتلال فهو عامل لزيادة الخسائر البشرية لديه".

وكان نفذ الاحتلال، مساء الأربعاء، عملية اغتيال، استشهد فيها اثنين من قادة المقاومة في جنين، وهم: صهيب عدنان الغول" (27 عامًا أحد القادة الميدانيين في سرايا القدس - كتيبة جنين، والشهيد المجاهد: "أشرف مراد السعدي" (17 عامًا أحد مجاهدي سرايا القدس _ كتيبة جنين، والشهيد القائد: "محمد بشار عويس" (28 عامًا)، أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، هي الأولى بعد 17 عاماً من آخر عملية اغتال نفذتها طائرات الاحتلال بقصف منزل في عام 2006.