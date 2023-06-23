بالصور آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك

أدى الآلاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة 23-6-2023، صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن آلاف المواطنين احتشدوا في باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الليل المتأخرة والفجر الأولى، حيث أدوا صلاة الفجر في رحابه الطاهر.

وبالرغم من المعيقات والحواجز التي وضعتها قوات الاحتلال في أزقة البلدة القديمة من القدس؛ إلا أنه استطاع عدد كبير من المواطنين من الوصول للمسجد الأقصى.

جدير ذكره أنه تدعو العديد من الفعاليات المقدسية المواطنين بشكل دائم للرباط والصلاة في المسجد الأقصى؛ لإفشال مخططات المستوطنين الرامية لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً تمهيداً للسيطرة عليه.







