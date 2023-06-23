"مهجة القدس": الأسير مهند أبو عيشة يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، صباح اليوم الجمعة 23-6-2023، أن الأسير المجاهد مهند محمود محمد عبد أبو عيشة (43 عامًا)؛ من بلدة بيت وزن بمحافظة نابلس بالضفة المحتلة، أنهى تسعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأشارت "مهجة القدس" إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير أبو عيشة بتاريخ 23/06/2004م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن الفعلي (30) عامًا؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير ذكره أن الأسير مهند أبو عيشة ولد بتاريخ 26/05/1980م؛ وهو أعزب، ويعتبر أحد قادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني؛ وعضو الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد في السجون، ويقبع حاليًا في سجن "رامون" الاحتلالي.