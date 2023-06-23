تأكيد مصرع ركاب الغواصة المفقودة في أمريكا

أكد مسؤول في خفر السواحل الأميركي، الليلة الماضية، أن الأفراد الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة "تيتان" لاقوا مصارعهم في حادثة "كارثية" في المحيط الأطلسي قرب السواحل الأمريكية.

وبهذا تطوى صفحة عملية البحث واسعة النطاق عن الغواصة التي انقطعت كل الاتصالات بها خلال رحلتها إلى حطام السفينة "تايتانيك".

وكانت شركة "أوشن غيت" المالكة للغواصة قد صرحت في وقت سابق أنها تعتقد أن الركاب الخمسة في الغواصة "فُقدوا للأسف".

وقالت الشركة في بيان لها: "أنها تعتقد أنها فقدت رئيسها التنفيذي، ستوكتون راش".

ونعت الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها، ووصفتهم بأنهم "مستكشفون حقيقيون"، وقالت إن "قلوبنا مع هذه الأرواح الخمسة وكل فرد من عائلاتهم في هذا الوقت العصيب".

وخلال البحث، تم رصد حطام في قاع المحيط على بُعد نحو 500 متر من مقدمة السفينة تايتانيك، وجرى تقييم الحطام المكتشف داخل منطقة البحث على أنه من الجسم الخارجي للغواصة.

من جانبه، قال قائد البحرية في خفر السواحل الأميركي، جون موغر: "عمليات البحث عن رفات الركاب الذين يُعتقد أنهم لقوا مصارعهم بعد انفجار داخلي واضح للغواصة المفقودة، ستستمر على الرغم من البيئة "الصعبة".

وأضاف موغر: "الفرق لديها المعدات المناسبة في جهود البحث عن الغواصة تيتان. ولكن من ناحية أخرى ستبدأ السلطات في تسريح الطاقم الطبي والسفن التسع التي كانت تشارك في البحث عن الغواصة على مدار الـ24 ساعة المقبلة، في حين ستستمر العمليات عن بُعد لفترة زمنية غير محددة".

جدير ذكره أنه في زاوية نائية من شمال المحيط الأطلسي، فقدت الغواصة الصغيرة الاتصال بسفينة الدعم على السطح قرب نهاية ما كان ينبغي أن تكون رحلة غوص لمدة ساعتين فقط إلى موقع حطام السفينة الأكثر شهرة في العالم.