قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من مدن وقرى الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة 23-6-2023، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مدن وقرى من الضفة المحتلة وتركزت الاعتقالات في مدينتي نابلس والخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين خلال مداهماتها لمدن وقرى الضفة، وجاء الاعتقالات كما يلي:

اعتقالات الجمعة ٢٣/٦/٢٠٢٣

١. عبد الله عبد الرحمن بشكار- نابلس

٢. عامر المصري شقيق الشهيـ.د معاذ المصري- نابلس

٣. عبد الله قطناني شقيق الشهيـ.د حسن قطناني- نابلس

٤. المحرر صهيب الشقدام- بيت أمر شمال الخليل

٥. عبد الله أكرم اخليل- بيت أمر

٦. عمر يعقوب الشنار- طولكرم