مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين على مدخل قرية بيتين في البيرة

هاجم مستوطنون، الليلة الماضية، مركبات المواطنين، عند مدخل قرية بيتين الغربي، قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي في الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين تجمعوا عند المدخل الرئيسي لقرية بيتين بحماية قوات الاحتلال، ورشقوا مركبات المواطنين المارة بالحجارة، ما أدى لتحطم زجاج عدد منها.

وكان قد تصدى أهالي بلدة ترمسعيا في رام الله، مساء أمس الخميس، لهجوم نفذه مجموعة من المستوطنين على البلدة.

كما اعتدت مجموعة من المستوطنين، الليلة الماضية، على مركبات المواطنين في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وعلى مواطنين في بلدة سلوان وجبل المكبر بالقدس المحتلة، ما أسفر عن وقوع اصابات بجراح مختلفة.