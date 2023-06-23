مدينة في إيران تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

سجلت مدينة زابل شمال محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، اليوم الجمعة 23-6-2023، أعلى حرارة بلغت 50.8 درجة، وهي الأعلى بين أكثر من 8800 منطقة سجلت فيها الحرارة حول العالم.

ووفقا لموقع "OGIMET" الإسباني المتخصص في رصد درجات الحرارة، تُعد هذه المرة الأولى منذ 60 عاما التي تتجاوز فيها درجة الحرارة في الجزء الشمالي من محافظة سيستان وبلوشستان عتبة 50 درجة مئوية في فصل الربيع، الذي كان يوم الأربعاء الماضي آخر أيامه.

وكانت أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في مدينة زابل منذ إنشاء محطة للأرصاد الجوية فيها، هي 51 درجة مئوية في فصل الصيف عام 1970.

ويُشار إلى انه شهدت المدينة قبل أشهر شتاء قارساً، وتجاوزت ثالث أبرد فتراتها في الستين عاما الماضية.

جدير ذكره أنه ترجع أدنى درجة حرارة سجلتها محطة الأرصاد الجوية في زابل إلى عام 1971، حيث انخفضت إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر