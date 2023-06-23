أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة 23-6-2023

حافظت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة 23-6-2023، على الارتفاعات التي حققتها، أمس الخميس.

ونحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التغييرات والتحديثات التي قد تطرأ على أسعار الدولار الأمريكي وباقي العملات تبعاً للتغيرات في الأسواق العالمية.

وفي العادة تستحوذ أسعار الدولار الأمريكي على اهتمام شريحة كبيرة من الناس ويتابعونها باستمرار، وخاصة من التجار والمستثمرين وغيرهم.

وجاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات في الأسواق، اليوم الجمعة 23-6-2023، كما هو موضح أدناه:

- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.62

- سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.12

- سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.96

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12.