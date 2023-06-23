الطقس: أجواء حارة نسبياً وارتفاع آخر على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأصادر الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 23-6-2023، أن يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافٍ ولطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة خفيف ارتفاع الموج.

غداُ السبت: 24-6-2023

يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.